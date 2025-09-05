Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor

Futbol artık eskisi gibi değil. Her pozisyon kameraların önünde, her faul yirmi açıdan tekrar ediliyor, her penaltı için VAR odasından uyarı geliyor. Ama bazen öyle hakemler vardır ki, teknolojinin tüm gücüne rağmen bildiğini okumaya devam ediyor. Pazar günü İspanya ile Konya'da oynayacağımız maçın İngiliz hakemi Michael Oliver tam da böyle bir isim.

2010’da Premier Lig’in en genç hakemi olarak sahneye çıkan Oliver, kısa sürede “büyük maçların adamı” oldu. Soğukkanlılığı, otoritesi, cesaretiyle öne çıktı. Fakat onun tarzı bir başka. VAR’ın çağrısına, milyonların kameralardan gördüğüne rağmen bazen kararından dönmeyen, inadını otorite diye pazarlayan bir hakem.

2018’de Real Madrid – Juventus maçında verdiği o son dakika penaltısı hâlâ unutulmadı. Dünyanın dört bir yanında milyonlar tekrarları izlerken, Oliver tek bir düdükle tarihin akışını değiştirdi. Buffon’un öfkesini “Kalbi çöp kutusu gibi olan biri bu maçı yönetemez.” şeklindeydi. İşte Oliver’ın VAR çağını bile gölgede bırakan kararlılığının bedeli buydu.

Arsenal – Tottenham derbisinde tekrarlanmayan penaltı… Bournemouth – Tottenham maçında görmezden gelinen bariz faul… Liverpool – United maçlarında bir tarafı mutlaka öfkelendiren düdükler… VAR ekranında apaçık görünen pozisyonlarda bile Oliver çoğu zaman sahadaki otoritesini ön planda tuttu.

Galatasaray’ın 2013’te Schalke ile oynadığı maçta verdiği ağır düdükler, Türk basınında “Oliver’ın gözü Türk takımlarını yaktı” yorumlarına yol açtı. O maç hala unutulmadı.

Ancak, UEFA da, Premier Lig de ona güvenmeye devam ediyor. Çünkü Oliver sahada bir otorite kuruyor, futbolcuları hizaya sokuyor. Ama aynı zamanda verdiği her büyük karar bir yeni tartışmayı beraberinde getiriyor. Onun adı, her zaman futbolun gri alanlarında yankılanıyor.

Michael Oliver, modern futbolun çelişkisini temsil ediyor. Teknolojiye rağmen insanın inadı, otoritesi, hatta egosu sahadan silinmiyor. Bazen VAR ekranları ne gösterirse göstersin, sahadaki tek gerçek şu. Hakem düdüğü çaldığında, dünya susuyor.