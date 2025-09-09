SGK’dan iki yıllık maaş peşin ödeme: Evlenme ödeneği nedir?

Merhaba değerli okuyucularım, sizlerde soru ve görüşlerinizi [email protected] e-posta adresime iletebilirsiniz.

Sosyal güvenlik sistemi sadece çalışma hayatını değil, bireylerin özel yaşamlarındaki önemli dönüm noktalarını da dikkate alır. İşte bu düzenlemelerden biri de halk arasında “çeyiz parası” olarak bilinen evlenme ödeneğidir. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen ya da yanlış anlaşılan bu uygulama, geride kalan hak sahiplerine hem destek olmak hem de yeni bir hayata adım atarken yüklerini hafifletmek amacı taşır.

Evlenme Ödeneği Neyi İfade Ediyor?

Evlenme ödeneği, vefat eden sigortalıların gelir veya aylık almakta olan kız çocuklarına bir defaya mahsus yapılan toplu ödemedir. Burada temel mantık, evlilik sebebiyle kesilen aylığın, hak sahibine belirli bir süre için topluca ödenerek yeni evliliğinde ekonomik rahatlık sağlanmasıdır.

01 Ekim 2008 sonrası ilk defa sigortalı olanlar için: Ölüm aylığı ya da gelirinden faydalanan kız çocuğu evlenirse, kendisine iki yıllık tutar toplu ödeme şeklinde verilir. Bu süre boyunca aylığı kesilir ve iki yıl bitiminde yeniden değerlendirme yapılır.

01 Ekim 2008 öncesinde Emekli Sandığı’na tabi kamu görevlilerinin yakınları için: Evlenme nedeniyle dul-yetim aylığı kesilen eş veya kız çocuklarına, on iki aylık aylık tutarı “evlenme ikramiyesi” adıyla ödenir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bu hakkın kullanımı belirli kurallara tabidir. Hak sahiplerinin gözden kaçırmaması gereken bazı ayrıntılar vardır:

Evlenme ödeneği ya da ikramiyesi alındığında, aylıklar evlilik tarihinden itibaren durdurulur.

Eğer evlilik iki yıl dolmadan sona ererse, bu süre zarfında yeniden aylık bağlanmaz. Ancak iki yıl geçtikten sonra hak sahipliği yeniden doğar.

Emekli Sandığı kapsamında ödenen evlenme ikramiyesi için, evlilik on iki aydan kısa sürerse ödenmiş tutarın kalan kısmı geri alınmadan aylık yeniden bağlanmaz.

Başvuru Süreci ve Belgeler

Evlenme ödeneği almak isteyen hak sahiplerinin, SGK’nın hazırladığı Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvurmaları gerekir. Başvuru yapılacak kurum, sigortalının statüsüne göre değişir:

SSK (4/a) ve Bağ-Kur (4/b) kapsamındakiler: Sigortalının dosyasının bulunduğu SGK il veya merkez müdürlüklerine başvurmalıdır.

Kamu görevlileri (4/c) ve 5434 sayılı Emekli Sandığı’na tabi olanlar: Dilekçe ile SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na (Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA) başvurmalıdır.

Evlilik kaydı nüfus kayıtlarına işlenmemişse, ayrıca evlenme cüzdanı örneği de kuruma sunulmak zorundadır.

Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik sisteminin yalnızca çalışma hayatıyla sınırlı kalmadığını, vatandaşın özel yaşamındaki dönüm noktalarında da yanında olduğunu gösteren önemli bir düzenlemedir. Bu uygulama sayesinde, yeni bir aile kuran genç kadınların evlilik yolculuklarında maddi olarak nefes almaları sağlanmaktadır.

Ancak bir gerçek unutulmamalıdır: Bu haktan yararlanmak için gerekli belgelerle doğru kurumlara zamanında başvurmak gerekir. Bilgi eksikliği ya da ihmal, hak kaybına yol açabilir. Sosyal güvenlikte “bilgi sahibi olmak” çoğu zaman maddi kayıpları önlemenin tek yoludur.

Evlenme ödeneği, ismi kulağa küçük gibi gelse de aslında pek çok ailenin hayatında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Gençlerin evlilik sürecinde ekonomik olarak desteklenmesi, sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir. Vatandaşın yapması gereken ise hakkını bilmek, süreci doğru yürütmek ve geleceğini güvence altına almaktır.