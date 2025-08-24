Sedat Kaya

Galatasaray'da madalyonun diğer yüzünü açıkladı: Aynı hatalar pahalıya mal olur

Yayınlanma:

Galatasaray durmuyor.
Her maç 3'er 4'er golle yoluna devam ediyor.
Kayserispor maçını anlatacağız ama önce bir paragraf açmak gerekiyor.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ın nefesi, rüzgarı, ateşleyici gücü… Hazırlık maçlarının en diri oyuncusu, Süper Lig’in ilk iki haftasının kahramanı. Yalnızca gol atmıyor, golleri hazırlıyor, sadece koşmuyor, takımı sürüklüyor.

Ne var ki, Arabistan’dan gelen astronomik teklifin ardından ücretinde iyileştirme isteyince kadro dışı bırakıldı.
Avrupa’da büyük hedefleri olan bir kulübün Barış gibi bir oyuncuyu satmaması doğaldır.
Ama yetmez. Onu ikna etmesi, gönlünü alması, yeniden sahaya sürmesi gerekir. Çünkü bazı futbolcular yalnızca on birin bir parçası değil, ruhun ta kendisidir.
Bu gece gözler onu aradı dersek, abartmayız.
Galatasaray, Kayseri’de 90 dakika boyunca oyunun hem ritmini hem de temposunu elinde tuttu. Sahanın hakimi sarı-kırmızılılardı. Özellikle sol kanatta Sanchez ile Eren’in uyumu Kayserispor savunmasını cok zorladı. İlk iki golün de Eren’den gelmesi tesadüf değil. Tamamen bu kanadın ürünüydü.

Orta sahanın merkezinde ise Yunus Akgün sahne aldı. Öyle bir oyun sergiledi ki adeta takımın nabzını tutan, beyni gibi yönlendiren isim oldu. Galatasaray uzun süredir bu bölgeye transfer arayışında. Ancak Okan Buruk, Yunus’un bu parlak performansını görünce acaba düşüncelerini gözden geçirir mi?
Leroy Sane henüz sahnenin ışıklarına tam alışabilmiş değil gibi. Koşuyor, mücadele ediyor, takım oyununa katkı veriyor ama Almanya günlerindeki o keskin driplingleri, rakibi eksiltip oyunu bir anda değiştiren kıvılcımı şimdilik tam olarak sahaya yansıtamıyor.
Bir gol bir asiste rağmen henüz beklediğimiz yetenekleri tam değil. Gerçek Sane dördüncü golde sahne aldı. O driplingleri ve vuruşu 90 dakika sergilemeli.

Kayserispor ise ikinci yarıda 2-0'dan sonra silkelenip biraz ayağa kalktı. Dişini gösterdi, oyuna ortak olmaya çalıştı. Pozisyonları da buldular, hatta Galatasaray savunmasını birkaç kez çaresiz bıraktılar. Ama iş son vuruşa gelince ayakları dolandı. Cardoso ve Mendes akıl almaz goller kaçırdı. Tribünler inledi, ama tabelaya yansımadı.
Galatasaray, Kayseri deplasmanında sergilediği etkili futbolla, Eren'in(2), Osimhen ve Sane'nin imzasını taşıyan dört golle hanesine 3 puanı yazdırdı. Böylece sarı-kırmızılılar ligde 3’te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.
Ama madalyonun diğer yüzüne bakmak şart. Özellikle ikinci yarıda Kayserispor’a verilen gollük pozisyonlar, ciddi bir uyarı niteliğinde. Ligde belki bu açıklar telafi edilebilir, rakipler affedebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi sahnesinde aynı hatalar pahalıya mal olur.

