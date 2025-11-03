Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bu kez şarkılarıyla değil sahnede yaşadığı bir olayla gündeme geldi.

Konseri sırasında performans sergilerken yüzüne lazer tutulduğunu fark eden ve duruma sinirlenen Bastık, seyirciye dönerek tepki gösterdi.

"BEN BİR KEDİ DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcı, "O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum. Bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar ve güzel değilim. Tamam mı, anlaştık mı? Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutmuyorsun. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'in son durumunu açıkladı

Bastık’ın sözleri üzerine seyircilerden büyük bir alkış koptu. Gelen destek karşısında şarkıcı, tepkisini esprili bir şekilde tamamladı:

"Halk yanımda, çok teşekkürler."

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.