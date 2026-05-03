Zerrin Özer ablasının cenazesinde fenalaştı! Araçtan inemedi

79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Tülay Özer, son yolculuğuna uğurlandı. Abla acısıyla sarsılan Zerrin Özer, cenaze töreni için geldiği camide fenalaşınca araçtan inemedi. Özer, cenaze namazına katılamadan evine dönmek zorunda kaldı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gören usta şarkıcı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti. Özer, için dün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tülay Özer'in oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçı Selami Şahin, Atilla Atasoy, doktor Ender Saraç ile çok sayıda seveni katıldı. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer de ablası Tülay Özer'in cenazesine katılmak üzere aracıyla cami avlusuna geldi.

Ancak cenazede fenalaşan Zerrin Özer, cenaze namazına katılamadan evine dönmek zorunda kaldı.

Tülay Özer, Zincirlikuyu Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ANİ BİR BEYİN KANAMASI OLDU"

Tülay Özer'in oğlu Kamuran Hakan Rizeli, şu ifadeleri kullandı:

  • "Annem uzun süredir diyaliz hastasıydı. On seneye yaklaşmıştı. Onun vücuda verdiği bir yorgunluk vardı. Yıpratma vardı. 50 gündür de başka bir sebepten dolayı hastane sürecimiz vardı. Toparlıyor gibi umuyorduk iyiye gidiyordu durumu ama işte takdiri ilahi. Ani bir beyin kanaması oldu. Onun sonucu vücut dayanamadı ve vefat etti.
  • Pandemi süreciyle birlikte annem Marmaris'te yalnız yaşıyordu, ben yanıma gel dedim. Son 5-6 senedir birlikte yaşıyorduk. Evde iki kişi birlikte yaşarken sevgiyi unutmuştum açıkçası. Bu kadar seveni olduğunu tekrar hatırlatınca insan duygulanıyor. Tüm sevenlerine teşekkür ederim."

"ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL"

Cenaze törenine katılan Selami Şahin ise "Güzel bir insandı. Kalbi yüreği çok güzeldi. Üzülmemek elde değil ama Allah mekanını cennet eylesin, ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

