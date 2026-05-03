Koşarken kalbi durup yoğun bakıma alınmıştı: Ünlü oyuncudan yeni haber!

Koşu bandında spor yaptığı sırada fenalaşarak kalbi duran ve yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi.

Annesinin işi nedeniyle bulunduğu Portekiz’in başkenti Lizbon’a giden 30 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Çubuk, kaldıkları otelin spor salonunda koşu bandında egzersiz yaptığı sırada aniden fenalaştı.

Kalbi duran Çubuk’a ilk müdahale spor salonunda yapıldı. Olay yerinde yapılan hızlı müdahale sayesinde genç oyuncunun kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Çubuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tedavisi bir süre yoğun bakımda devam eden Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi.

Doktorların kontrolünde durumu giderek iyileşen oyuncunun normal odaya alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer aldığı diziler:

Cennet’in Gözyaşları

Aşk Ağlatır

Sol Yanım

Duran

Ah Nerede

Baba

Adım Farah

Can Borcu

Sinema filmi:

Bir Nefes Daha

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

