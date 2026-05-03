Şarkıcı Hatice aylık kazancını açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Doyamıyorum, Dönmemen Gerek ve Hani Gitmeyecektin gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Hatice, katıldığı televizyon programında hem özel hayatına hem de maddi durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Pazar Gezmesi” programına konuk olan Hatice, sahneye çıkmasa bile gelir elde ettiğini belirterek, "Hiç sahneye çıkmasam bile aylık 200 bin TL kazancım var" dedi. Ünlü şarkıcının bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

BOTOKS SONRASI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Diş sıkma problemi nedeniyle “masseter botoks” yaptırdığını söyleyen Hatice, işlem sonrasında kollarında ve bacaklarında uyuşma hissettiğini belirtti.

Sanat dünyasında sıkça tercih edilen estetik uygulamalara da değinen Hatice, meslektaşlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Ünlü şarkıcı, "Onca estetiğe rağmen fotoğraflarında hâlâ filtre kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

İHANET İTİRAFI ÇOK KONUŞULDU

Özel hayatına dair de açıklamalarda bulunan Hatice, geçmiş ilişkilerinde yaşadığı ihanetlere değinerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ünlü şarkıcı, "İhanete uğrarsam affederim, ayrılmam ama süründürürüm" sözleriyle çok konuşuldu.