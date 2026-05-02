Nükhet Duru yapımcıya acımadı: Öyle bir darbe vurdu ki dijital platformları sallayacak

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru, dijital dünyada izinsiz kullanılan eserleri için başlattığı hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı. Yaklaşık üç yıl süren davanın ardından mahkeme, sanatçının kültleşmiş şarkılarının izinsiz servis edilmesini hukuka aykırı bularak dijital platformlarda erişim engeli getirilmesine hükmetti. Bu karar, müzik endüstrisinde sanatçı haklarının korunması açısından tarihi bir emsal niteliği taşıyor.

NÜKHET DURU YAPIMCIYA ACIMADI

Mynet'in haberine göre, Nükhet Duru’nun hukuk savaşı, sanatçının diskografisinde önemli bir yer tutan "Nükhet Duru 9+9 / Nükhet Duru 99" albümündeki dört şarkının izinsiz kullanımıyla başladı.

Ecce Müzik Film Yapım ve Dağıtım Limited Şirketi tarafından herhangi bir yazılı izin veya lisans anlaşması olmaksızın Spotify, Apple Music ve YouTube gibi küresel platformlara yüklenen eserler için sanatçı harekete geçti.

Duru’nun avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, yapım şirketinin sanatçının emeği ve yaratıcılığıyla ortaya çıkan eserleri "haksız ve yetkisiz" bir biçimde ticari kazanca dönüştürdüğü vurgulandı.

ÖYLE BİR DARBE VURDU Kİ DİJİTAL PLATFORMLARI SALLAYACAK

2021 yılında başlayan ve bilirkişi raporları ile delil toplama aşamalarıyla titizlikle yürütülen üç yıllık süreç sonunda karar açıklandı. Mahkeme, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında Nükhet Duru’nun haklarının doğrudan ihlal edildiğine kanaat getirdi.

Yargılamanın sonucunda; Ecce Müzik’in söz konusu şarkılar üzerindeki her türlü kullanım faaliyetinin derhal durdurulmasına ve eserlerin dijital platformlarda dinleyiciye sunulmasının (umuma iletiminin) kesin olarak yasaklanmasına karar verildi.

Müzik piyasasının neredeyse tamamen dijitale kaydığı günümüzde, eski kayıtların ve geçmiş albümlerin yetkisiz sömürülmesine karşı verilen bu hukuki darbe, dijital mecralardaki denetimsizliğe karşı büyük bir set çekti.

Nükhet Duru'nun kazandığı bu dava, benzer şekilde hak kaybına uğrayan birçok sanatçı için adaletin yerini bulması adına güçlü bir umut ışığı oldu.