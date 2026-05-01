Giray Altınok'un hesabı kapatıldı: Nedenini böyle açıkladı

Ünlü oyuncu Giray Altınok, Instagram hesabının kendi fotoğrafına gelen telif şikayeti nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Yaşadığı duruma tepki gösteren Altınok, hesabının ne zaman açılacağını bilmediğini söyledi.

"Prens" dizisindeki performansıyla son dönemin popüler oyuncularından biri olan Giray Altınok, sosyal medya hesabının askıya alındığını duyurdu Ünlü oyuncu, bu gelişmenin ardındaki nedeni de takipçileriyle paylaştı.

Giray Altınok, "bongomy" kullanıcı adlı Instagram hesabının askıya alınma gerekçesini, kendi fotoğrafına telif atılması olarak açıkladı. Yaşadığı durumun absürtlüğüne dikkat çeken Altınok, "Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz haberiniz olsun" dedi.

"KENDİMİN KENDİM OLDUĞUNU ANLATMAKLA UĞRAŞAMAYACAĞIM"

Hesabının ne zaman açılacağı konusunda belirsizlik olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım için açılır mı ne zaman açılır bilmiyorum. Açılırsa görüşürüz artık" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ ENGELLEMEDİM" MESAJI

Takipçilerinin kendisini bulamaması üzerine Altınok, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Çok soran olmuş kimseyi engellemedim yani. Sevgiler".

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

