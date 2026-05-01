Ünlü sunucuya kanser teşhisi! Canlı yayında veda etti

Ünlü sunucuya kanser teşhisi! Canlı yayında veda etti
ABD'li ünlü sunucu Sara Gore, canlı yayında meme kanseri teşhisi aldığını açıklayarak ekranlara bir süre veda ettiğini duyurdu.

NBC sunucusu Sara Gore, "New York Live" programının canlı yayınında izleyicilerini üzen bir haber paylaştı. 49 yaşındaki ünlü sunucu, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi süreci için ekranlara bir süre ara vereceğini duyurdu.

Tedavi ve ameliyat süreci için "Open House" ve "New York Live" programlarındaki görevlerinden ayrılacağını söyleyen Gore, duygularını "Biraz korktuğumu söylemezsem yalan söylemiş olurdum" sözleriyle dile getirdi.

"BUNA HAZIR DEĞİLDİM"

Annesi ve kız kardeşine de daha önce meme kanseri teşhisi konulduğunu hatırlatan ünlü sunucu, bu hastalıkla yüzleşeceğini her zaman bildiğini ifade etse de, "Asla gerçekten hazır olamıyorsunuz" dedi.

Sesi titreyerek konuşmasına devam eden Gore, "Her şeyi doğru yaptığınız için erken teşhis edilse bile, bu durum bir şekilde duygusal bir darbe indiriyor. Buna hazır değildim. Bu beni gerçekten şaşırttı ve canımı yaktı" şeklinde konuştu.

"BUNDA BİR LÜTUF OLDUĞUNA İNANMAYI SEÇİYORUM"

Gore sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum ne kadar zor olsa da, en azından benim için şu anki zamanda, ne olduğunu henüz tam olarak anlamasam bile bunda bir lütuf olduğuna inanmayı seçiyorum. Bu kısım üzerinde çalışıyorum. En azından bu durum, hayatın ne kadar değerli olduğunun ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanın ne kadar mühim olduğunun şimdiden bir hatırlatıcısı oldu."

Gore, "Her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döneceğim ve bu sürecin sonunda sizinle tekrar görüşeceğiz. Şimdiye kadar yaptığınız her şey için teşekkür ederim" diyerek programa şimdilik veda etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

