İstanbul'u terk eden Bülent Polat köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon!

İstanbul’daki hayatını geride bırakan ünlü oyuncu Bülent Polat, Çanakkale’de elektriksiz ve telefonsuz bir köyde yaşam kurdu.

Ünlü oyuncu Bülent Polat, şehir hayatını geride bırakarak Çanakkale’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Elektrik ve telefonun olmadığı bir bölgede ailesiyle birlikte yeni bir hayat inşa eden ünlü oyuncu yeni yaşantısını anlattı.

Yoğun şehir temposundan uzaklaşma kararı alarak İstanbul’u terk eden Polat, Çanakkale’nin en yakın yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir alana yerleşti.

ELEKTRİKSİZ VE TELEFONSUZ YAŞAM

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte tamamen doğayla uyumlu elektriksiz ve telefonsuz bir düzen kurdu.

Deniz Sarı'nın Youtube kanalında yeni yaşantısını anlatan Polat, şunları söyledi:

  • "Burayla ilgili hayalimin içindeyim. Çocuklarımın burayı sevmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok.
  • Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeğimizi sobanın üzerinde yapıyoruz. Toprakla haşır neşiriz. Ekim dikim zamanı olduğu için. Mesele yaşamsal."

Doğada iyi vakit geçirdiklerini belirten ünlü oyuncu çocuklarının tabletten kopup toprakla iletişime geçmelerinin onların davranışlarını ve başarılarını da etkilediğini dile getirdi.

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Şehsuvar karakteriyle tanınan Bülent Polat, Kertenkele, Karagül, Siyah Kalp ve Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok projede de yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

