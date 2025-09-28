Zeki Alasya'nın filmleri için telif davası!

Merhum sanatçı Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya, babasının başrolünü üstlendiği birçok sinema filmini televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Erman Film’e dava açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Alasya'nın avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Erman Film şirketinin bu yapıtlardan büyük gelirler elde ettiği ancak Zeki Alasya'nın bu kullanımlardan en ufak bir gelir elde edemediği belirtildi.

Asena 40 milyonluk otomobili ile görüntülendi: Plaka eski eşinin ama...

Dilekçede, "Erman Film, müvekkilin hiçbir hak devri olmamasına rağmen tespit edilecek filmleri çeşitli televizyon kanallarına satmıştır. Zeki Alasya’nın başrolünü üstlendiği filmleri çoğaltan, nüshalarını yayan, umuma ileten, erişime açan ve satan Erman Film’in hukuka aykırı eyleminin tespitini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Magazin muhabiri Nejat İşler'e kafa attı

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Zeynep Alasya, tespit edilecek filmlerin yayınlanması ve üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için mahkemeden tedbir talebinde bulunurken, uğradıkları zarar gerekçesiyle şimdilik 20 bin lira tazminat talep etti.