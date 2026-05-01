Yunan şarkıcıdan İstanbul mesajı! "Muhteşem bir gece yaşayacağız"

Yunan müziğinin ünlü isimlerinden Natasa Theodoridou, 7 Haziran’da İstanbul’da sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre ünlü şarkıcı, İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde konser verecek.

“Feggari”, “Den Thelo Tetious Filous” ve “Kokkini Grammi” gibi hit şarkılarıyla tanınan Theodoridou, İstanbul konseri için hazırlanan özel repertuvarla hayranlarının karşısına çıkacak.

7 Haziran'da vereceği konser öncesi heyecanını dile getiren ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi ziyaret ettiğim her sefer gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konserde tüm kariyerimi simgeleyen şarkılarla seyirci karşısına çıkacağım. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Konserin heyecanı şimdiden beni sarmış durumda." (AA)