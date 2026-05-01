Yunan şarkıcıdan İstanbul mesajı! "Muhteşem bir gece yaşayacağız"

Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou, 7 Haziran’da İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Harbiye’de vereceği konser öncesi heyecanını paylaşan sanatçı, “Muhteşem bir gece yaşayacağız” dedi.

Yunan müziğinin ünlü isimlerinden Natasa Theodoridou, 7 Haziran’da İstanbul’da sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre ünlü şarkıcı, İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde konser verecek.

“Feggari”, “Den Thelo Tetious Filous” ve “Kokkini Grammi” gibi hit şarkılarıyla tanınan Theodoridou, İstanbul konseri için hazırlanan özel repertuvarla hayranlarının karşısına çıkacak.

Giray Altınok'un hesabı kapatıldı: Nedenini böyle açıkladıGiray Altınok'un hesabı kapatıldı: Nedenini böyle açıkladı

"KONSERİN HEYECANI ŞİMDİDEN BENİ SARMIŞ DURUMDA"

7 Haziran'da vereceği konser öncesi heyecanını dile getiren ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi ziyaret ettiğim her sefer gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konserde tüm kariyerimi simgeleyen şarkılarla seyirci karşısına çıkacağım. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Konserin heyecanı şimdiden beni sarmış durumda." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Giray Altınok'un hesabı kapatıldı: Nedenini böyle açıkladı
Giray Altınok'un hesabı kapatıldı: Nedenini böyle açıkladı
İstanbul'u terk eden Bülent Polat köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon!
İstanbul'u terk eden Bülent Polat köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon!
Ünlü sunucuya kanser teşhisi! Canlı yayında veda etti
Ünlü sunucuya kanser teşhisi! Canlı yayında veda etti