Yıllar sonra Ali karakterine hayat verdiği Arka Sokaklar'a geri dönen Alp Korkmaz, Ali’nin bundan sonraki yolculuğuna dair konuştu.

Ünlü oyuncu, "Sürprizler olacak. Zaten şu ana kadar epey oldu ama bana kalırsa burada kalmaz" dedi. Arka Sokaklar’ın kariyerindeki yerini anlatan oyuncu, "İlk kamera, ilk ışık, ilk reji. Bir nevi ilkokulum. Ama her şeyden önce Arka Sokaklar bir hissiyat, bir hal. Ömrümün 20 senesi" ifadelerini kullandı.

Alp Korkmaz, sokakta ve sosyal medyada aldığı yorumlardan da bahsetti. Oyunculuğun güzel yönlerinden birinin bu geri dönüşler olduğunu vurgulayan oyuncu, "Trafikte güzel laf atmalar oluyor. Bu tarz yaklaşımlar onore ve motive ediyor" dedi.

Akın Akınözü'den Oyuncular Sendikası'na: Vay halimize!

GERÇEK POLİS SANIYORLAR

Zaman zaman sokakta gerçek polis gibi görülüp müdahale çağrısı aldıklarını aktaran Alp Korkmaz, "Bir durum olduğunda ‘Müdahale etsenize’ tarzı yaklaşımlar olabiliyor. Bilinçaltına yer etmiş sanırım" diye konuştu.

Alp Korkmaz, Arka Sokaklar ekibinin kamera arkasını da anlattı. Setin en komiğinin Özgür Ozan, en muzip isminin Şevket Çoruh, en kuralcının ise Zafer Ergin olduğunu söyledi.