Yıllar sonra geri dönmüştü! "Bana kalırsa burada kalmaz"

Yayınlanma:
Arka Sokaklar’a yıllar sonra geri dönen Alp Korkmaz, uzun bir aranın ardından setlere dönmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıllar sonra Ali karakterine hayat verdiği Arka Sokaklar'a geri dönen Alp Korkmaz, Ali’nin bundan sonraki yolculuğuna dair konuştu.

Ünlü oyuncu, "Sürprizler olacak. Zaten şu ana kadar epey oldu ama bana kalırsa burada kalmaz" dedi. Arka Sokaklar’ın kariyerindeki yerini anlatan oyuncu, "İlk kamera, ilk ışık, ilk reji. Bir nevi ilkokulum. Ama her şeyden önce Arka Sokaklar bir hissiyat, bir hal. Ömrümün 20 senesi" ifadelerini kullandı.

yillar-sonra-geri-donmustu-bana-kalirsa-burada-kalmaz-2.jpg

Alp Korkmaz, sokakta ve sosyal medyada aldığı yorumlardan da bahsetti. Oyunculuğun güzel yönlerinden birinin bu geri dönüşler olduğunu vurgulayan oyuncu, "Trafikte güzel laf atmalar oluyor. Bu tarz yaklaşımlar onore ve motive ediyor" dedi.

yillar-sonra-geri-donmustu-bana-kalirsa-burada-kalmaz-5.jpg

Akın Akınözü'den Oyuncular Sendikası'na: Vay halimize!Akın Akınözü'den Oyuncular Sendikası'na: Vay halimize!

GERÇEK POLİS SANIYORLAR

Zaman zaman sokakta gerçek polis gibi görülüp müdahale çağrısı aldıklarını aktaran Alp Korkmaz, "Bir durum olduğunda ‘Müdahale etsenize’ tarzı yaklaşımlar olabiliyor. Bilinçaltına yer etmiş sanırım" diye konuştu.

yillar-sonra-geri-donmustu-bana-kalirsa-burada-kalmaz-1.jpg

Alp Korkmaz, Arka Sokaklar ekibinin kamera arkasını da anlattı. Setin en komiğinin Özgür Ozan, en muzip isminin Şevket Çoruh, en kuralcının ise Zafer Ergin olduğunu söyledi.

Kaynak:DHA

