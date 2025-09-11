Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!

Hollywood’un en gözde çiftlerinden ünlü şarkıcı Selena Gomez ve müzik yapımcısı Benny Blanco, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Çifte yakın kaynaklara göre, düğün bu ayın sonunda Kaliforniya’daki lüks bir malikanede gerçekleşecek.

7 Aralık 2023’ten bu yana birlikte olan ve geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandıklarını duyuran ünlü çift, bu haberle hayranlarını heyecanlandırmıştı. Selena Gomez’in nişan yüzüğü sosyal medyada gündem olmuştu.

ÜNLÜLER BU DÜĞÜNDE BULUŞACAK

Geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla eğlenceli bir bekarlığa veda partisi düzenleyen Gomez, hazırlıkların sonuna geldi. Düğün için tüm detaylar titizlikle planlanıyor.

Özel tasarım bir gelinlik, ünlü bir şefin hazırlayacağı gurme menü ve dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla görkemli bir tören bekleniyor. Törenin maliyetinin ise 10 milyon dolar olacağı konuşuluyor.