CİMER'e şikayet edilen Müjde Uzman son durumu açıkladı

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Müjde Uzman, sokak kedilerini beslediği için CİMER'e yapılan şikayet hakkında bilgi verdi.

Sokak kedilerini beslediği için komşuları tarafından CİMER’e şikâyet edilen ünlü oyuncu Müjde Uzman, konu hakkında bilgi verdi.

Bir etkinlikte objektiflere poz veren Müjde Uzman, konunun tatlıya bağlandığını belirterek "Durumu konuştuk, herhangi bir sorun olmadığını gösterdik ve kapandı" dedi.

mujde-uzman-cimer.webp

Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya sevenlerini korkuttu: 'Yapamıyorum beni affedin'Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya sevenlerini korkuttu: 'Yapamıyorum beni affedin'

"BU HEM VİCDANİ HEM DE YASAL GÖREVİMİZ"

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, hayvanları beslemeye devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, "Bu hem vicdani hem de yasal görevimiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Aşk Evlilik Boşanma adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Müjde Uzman, "Minik bir mola verdim, şu an için yeni bir dizi projem yok" diyerek bu sezon ekranlarda olmayacağını söyledi.

mujde-uzman.jpg

Kaynak:Habertürk

Magazin
