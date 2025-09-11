CİMER'e şikayet edilen Müjde Uzman son durumu açıkladı

Sokak kedilerini beslediği için komşuları tarafından CİMER’e şikâyet edilen ünlü oyuncu Müjde Uzman, konu hakkında bilgi verdi.

Bir etkinlikte objektiflere poz veren Müjde Uzman, konunun tatlıya bağlandığını belirterek "Durumu konuştuk, herhangi bir sorun olmadığını gösterdik ve kapandı" dedi.

"BU HEM VİCDANİ HEM DE YASAL GÖREVİMİZ"

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, hayvanları beslemeye devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, "Bu hem vicdani hem de yasal görevimiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Aşk Evlilik Boşanma adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Müjde Uzman, "Minik bir mola verdim, şu an için yeni bir dizi projem yok" diyerek bu sezon ekranlarda olmayacağını söyledi.