Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya sevenlerini korkuttu: 'Yapamıyorum beni affedin'

Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya sevenlerini korkuttu: 'Yapamıyorum beni affedin'
Yayınlanma:
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sevenlerini korkuttu. Geçen günlerde kaybettiği annesine olan özlemini sık sık dile getiren ünlü oyuncu 'Annemsiz yapamıyorum, beni affedin' sözlerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.Şahinkaya, yazdıklarını kısa sürede sildi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın kaybetmesinin ardından zor günler geçirdiği belirtiliyor. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncunun annesi, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, yaptığı paylaşımla üzücü haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim."


Bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybeden Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı.

O PAYLAŞIMI SEVENLERİNİ KORKUTTU

Şahinkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla dikkat çekti. Annesinin ölümünün ardından duygusal paylaşımlar yapan Nilperi Şahinkaya, son mesajıyla sevenlerini endişelendirdi.

KISA SÜREDE KALDIRDI

Ünlü isim, annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla Instagram hesabından yayımladı. Şahinkaya, sevenlerini korkutan mesajını kısa sürede sildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Son Dakika | İsrail Suriye'de TSK'yı mı hedef aldı? Açıklama geldi
Son Dakika | İsrail Suriye'de TSK'yı mı hedef aldı? Açıklama geldi
Tayyip Erdoğan diye biri var mı hala?
Tayyip Erdoğan diye biri var mı hala?
Doğa Koleji öğrencileri ne yapacak? MEB'den açıklama geldi!
Doğa Koleji öğrencileri ne yapacak?