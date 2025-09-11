Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya sevenlerini korkuttu: 'Yapamıyorum beni affedin'
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın kaybetmesinin ardından zor günler geçirdiği belirtiliyor. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncunun annesi, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, yaptığı paylaşımla üzücü haberi sevenleriyle paylaşmıştı.
"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim."
Bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybeden Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı.
O PAYLAŞIMI SEVENLERİNİ KORKUTTU
Şahinkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla dikkat çekti. Annesinin ölümünün ardından duygusal paylaşımlar yapan Nilperi Şahinkaya, son mesajıyla sevenlerini endişelendirdi.
KISA SÜREDE KALDIRDI
Ünlü isim, annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla Instagram hesabından yayımladı. Şahinkaya, sevenlerini korkutan mesajını kısa sürede sildiği ifade edildi.