Yılbaşında en fazla ücret alacak şarkıcılar belli oldu: Para basacaklar
2025'ten 2026'ya geri sayım sürerken, eğlence mekanlarının da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Yılbaşında ünlü isimler sahne alacaklar, mekanları dolduranlara eğlenceli saatler yaşatacaklar.
Peki bunun karşılığında ne alacaklar?
YILBAŞININ EN PAHALI SANATÇISI
Posta'daki habere göre yılbaşının en pahalı sanatçısı Tarkan. Haberde KKTC'de sahneye çıkacağı belirtilen Tarkan'ın 42 milyon lira kazanacağı bildirildi.
Ünlü komedyen Ata Demirer'in de ilk kez bir otel sahnesinde yer alacağı ifade edildi. Demirer'in "Yılbaşı gazinosu" isimli şovunun karşılığı olarak 30 milyon lira alacağı ileri sürüldü.
Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı
Hadise'nin ise 31 Aralık'ta KKTC'de sahne alacak ve 10 milyon lira kazanacak. 1 Ocak'ta da Dubai'de sahneye çıkıp, 10 milyon lira daha kazanacak.
ŞARKICILARIN YILBAŞI ÜCRETLERİ
KIBRIS'TA ÇIKACAKLAR:
Gülşen: 10 milyon TL
Melek Mosso: 7 milyon TL
Serkan Kaya: 5 milyon TL
Ebru Gündeş: 10 milyon TL
Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL
Özcan Deniz: 8 milyon TL
Sibel Can: 8 milyon TL
Sıla: 7 milyon TL
Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL
Funda Arar: 5 milyon TL
İrem Derici: 3,5 milyon TL
Simge Sağın: 4 milyon TL
Levent Yüksel: 5 milyon TL
Zeynep Bastık: 4 milyon TL
Koray Avcı: 5 milyon TL
Deha: 4 milyon TL
Ziynet Sali: 4 milyon TL
Derya Uluğ: 3 milyon TL
Petek Dinçöz: 2 milyon TL
Yıldız Tilbe (Batum): 10 milyon TL
Linet (Batum): 4 milyon TL
Türkiye’nin birçok şehrinde yılbaşı sahneleri dolacak
TÜRKİYE'DE ÇIKACAKLAR
Gülben Ergen (İzmir): 3 milyon TL
Ebru Yaşar (İstanbul): 4 milyon TL
Hakan Altun (Cahide): 8 milyon TL
Berkay (Antalya): 4 milyon TL
Deniz Seki (Antalya): 5 milyon TL
Edis (Aydın): 8 milyon TL
Merve Özbey (Ankara): 3 milyon TL
Emrah (İstanbul Günay): 4 milyon TL
Şevval Sam (İstanbul): 4 milyon TL
Mert Demir (Samsun): 4 milyon TL
Emel Sayın (İstanbul): 5 milyon TL