Yılbaşında en fazla ücret alacak şarkıcılar belli oldu: Para basacaklar

2025'ten 2026'ya geri sayım sürerken, eğlence mekanlarının da yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Yılbaşında ünlü isimler sahne alacaklar, mekanları dolduranlara eğlenceli saatler yaşatacaklar.

Peki bunun karşılığında ne alacaklar?

YILBAŞININ EN PAHALI SANATÇISI

Posta'daki habere göre yılbaşının en pahalı sanatçısı Tarkan. Haberde KKTC'de sahneye çıkacağı belirtilen Tarkan'ın 42 milyon lira kazanacağı bildirildi.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in de ilk kez bir otel sahnesinde yer alacağı ifade edildi. Demirer'in "Yılbaşı gazinosu" isimli şovunun karşılığı olarak 30 milyon lira alacağı ileri sürüldü.

Ebru Gündeş ve Özcan Deniz'in yılbaşında kazanacağı para dudak uçuklattı

Hadise'nin ise 31 Aralık'ta KKTC'de sahne alacak ve 10 milyon lira kazanacak. 1 Ocak'ta da Dubai'de sahneye çıkıp, 10 milyon lira daha kazanacak.

ŞARKICILARIN YILBAŞI ÜCRETLERİ

KIBRIS'TA ÇIKACAKLAR:

Gülşen: 10 milyon TL

Melek Mosso: 7 milyon TL

Serkan Kaya: 5 milyon TL

Ebru Gündeş: 10 milyon TL

Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL

Özcan Deniz: 8 milyon TL

Sibel Can: 8 milyon TL

Sıla: 7 milyon TL

Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL

Funda Arar: 5 milyon TL

İrem Derici: 3,5 milyon TL

Simge Sağın: 4 milyon TL

Levent Yüksel: 5 milyon TL

Zeynep Bastık: 4 milyon TL

Koray Avcı: 5 milyon TL

Deha: 4 milyon TL

Ziynet Sali: 4 milyon TL

Derya Uluğ: 3 milyon TL

Petek Dinçöz: 2 milyon TL

Yıldız Tilbe (Batum): 10 milyon TL

Linet (Batum): 4 milyon TL

Türkiye’nin birçok şehrinde yılbaşı sahneleri dolacak

TÜRKİYE'DE ÇIKACAKLAR

Gülben Ergen (İzmir): 3 milyon TL

Ebru Yaşar (İstanbul): 4 milyon TL

Hakan Altun (Cahide): 8 milyon TL

Berkay (Antalya): 4 milyon TL

Deniz Seki (Antalya): 5 milyon TL

Edis (Aydın): 8 milyon TL

Merve Özbey (Ankara): 3 milyon TL

Emrah (İstanbul Günay): 4 milyon TL

Şevval Sam (İstanbul): 4 milyon TL

Mert Demir (Samsun): 4 milyon TL

Emel Sayın (İstanbul): 5 milyon TL