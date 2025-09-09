Yasemin "Özilhan"ı sildi Ergene oldu

Yasemin "Özilhan"ı sildi Ergene oldu
Yayınlanma:
İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini bitiren Yasemin Özilhan, boşanma sonrası sosyal medyadan Özilhan soyadını silerek eski soyadı Ergene’ye döndü.

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela rolüyle hafızlara kazanan ancak daha sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 14 yıllık evliliğini sonlandırdığı İzzet Özilhan ile yollarını ayırdıktan sonra sosyal medyada soyadını değiştirerek eski soyadı Ergene'ye döndü.

yasemin-ergene.jpg

"Anne olmaya hazırım" diyen Hadise'den çarpıcı açıklamalar!"Anne olmaya hazırım" diyen Hadise'den çarpıcı açıklamalar!

İHANET İDDİALARINA YANIT

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasemin Ergene, şu ifadeleri kullanmıştı:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."

yasemin-ozilhan-izzet-ozilhan.webp

Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandıGalatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Magazin
Mustafa Sandal'ın davasında 2 yıl sonra karar çıktı
Mustafa Sandal'ın davasında 2 yıl sonra karar çıktı
"Anne olmaya hazırım" diyen Hadise'den çarpıcı açıklamalar!
"Anne olmaya hazırım" diyen Hadise'den çarpıcı açıklamalar!