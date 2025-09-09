Yasemin "Özilhan"ı sildi Ergene oldu

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela rolüyle hafızlara kazanan ancak daha sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 14 yıllık evliliğini sonlandırdığı İzzet Özilhan ile yollarını ayırdıktan sonra sosyal medyada soyadını değiştirerek eski soyadı Ergene'ye döndü.

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Yasemin Ergene, şu ifadeleri kullanmıştı:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.

Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.

İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."