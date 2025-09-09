Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı

Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı
Yayınlanma:
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile nişanlandı.

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca ile nişanlandı.

Liglere verilen milli arayı fırsat bilen Yunus Akgün, dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle muradına erdi. Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, yakınları da bu özel günde onları yalnız bırakmadı.

yunus-akgun-tugce-alaca.webp

TEKNEDE EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

25 yaşındaki yıldız futbolcu, evlilik teklifini ise daha önce sosyal medyadan duyurmuştu. Akgün, 1 Ocak’ta teknede dizlerinin üzerine çökerek Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifi etmiş, o anları da "Bu yıldan kalan en güzel an" notuyla paylaşmıştı.

Nişan haberi sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük ilgi gördü. Çifte tebrik mesajları yağdı.

evlilik-teklifi.webp​​​​​​​

yunus-akgun-nisan.webp

yunus-akgun.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

