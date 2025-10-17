Uyuşturucu testi pozitif çıktı: Dilan Polat ağlayarak tepki gösterdi

Uyuşturucu madde izi tespit edilen çıkan ünlüler listesinde adı olan Dilan Polat, sonuçlara ağlayarak tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında aralarında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu 19 ünlü isim 8 Ekim'de gözaltına alınmış ve bu isimlerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda alınmışlardı: 19 ünlünün 8'inin testi pozitif çıktı

AĞLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Uyuşturucu testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat sosyal medya hesabından yayımladığı video ile test sonucuna tepki gösterdi. Polat ağlayarak, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz" dedi.