Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım adliyede
İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden testi pozitif çıkan 8 kişiden biri olan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
İfade işleminin ardından gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi.
ÜNLÜ OYUNCU İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GİTTİ
Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
