Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım adliyede

Yayınlanma:
İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden testi pozitif çıkan 8 kişiden biri olan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Son dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındıSon dakika | Hadise, Dilan-Engin Polat, İrem Derici ve Demet Evgar dahil 19 ünlü gözaltına alındı

İfade işleminin ardından gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

ÜNLÜ OYUNCU İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GİTTİ

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Magazin
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda savcılık ifadeleri ortaya çıktı: Ünlü isimler kendilerini böyle savundu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda savcılık ifadeleri ortaya çıktı: Ünlü isimler kendilerini böyle savundu
MÜYOBİR istifalarla sarsıldı: Burhan Şeşen'e isyan!
MÜYOBİR istifalarla sarsıldı: Burhan Şeşen'e isyan!
Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber
Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber