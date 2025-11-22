Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Deren Talu yeni test sonucunu paylaştı

8 Ekim tarihinde aralarında Dilan Polat, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay gibi isimlerin bulunduğu ünlü simalara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ilk alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları tartışma yaratmıştı.

Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da bu sonuçların pozitif çıktığı açıklanan isimler arasındaydı. İki kardeş, ilk sonuçları reddederek yeni bir test yaptıracaklarını duyurmuşlardı.

Defne Samyeli kızlarının uyuşturucu testi sonuçlarına isyan etti: Güvenmiyoruz!

"HAYATIMDA HİÇ DENEMEDİM"

Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yeni testin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında bu ifadeleri kullandı: