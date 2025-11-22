Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Deren Talu yeni test sonucunu paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Deren Talu yeni test sonucunu paylaştı
Yayınlanma:
8 Ekim'de birçok ünlü isme yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri pozitif çıkan isimlerden biri olan Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptırdığı yeni testin sonucunu yayınladı. Talu, test sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, "Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" notunu düştü.

8 Ekim tarihinde aralarında Dilan Polat, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay gibi isimlerin bulunduğu ünlü simalara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ilk alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları tartışma yaratmıştı.

Eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu da bu sonuçların pozitif çıktığı açıklanan isimler arasındaydı. İki kardeş, ilk sonuçları reddederek yeni bir test yaptıracaklarını duyurmuşlardı.

Defne Samyeli kızlarının uyuşturucu testi sonuçlarına isyan etti: Güvenmiyoruz!Defne Samyeli kızlarının uyuşturucu testi sonuçlarına isyan etti: Güvenmiyoruz!

"HAYATIMDA HİÇ DENEMEDİM"

Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yeni testin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Ünlü isim, paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

"Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım"

d1jpeg-yucivoq0necn2o45hhrjha-1.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Magazin
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda savcılık ifadeleri ortaya çıktı: Ünlü isimler kendilerini böyle savundu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda savcılık ifadeleri ortaya çıktı: Ünlü isimler kendilerini böyle savundu
MÜYOBİR istifalarla sarsıldı: Burhan Şeşen'e isyan!
MÜYOBİR istifalarla sarsıldı: Burhan Şeşen'e isyan!
Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber
Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber