Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?

Sanatçı Tamer Levent, 'kara para aklama' suçlamasıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın sosyal medya profilinde 'sanatçı' yazmasına tepki gösterdi. Levent, "Sanatçı kelimesi meslek ismi olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlıyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi" dedi.