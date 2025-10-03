Usta oyuncudan Dilan Polat'a tepki: O mesleğin ne olduğunu anlıyor mu?

Sanatçı Tamer Levent, 'kara para aklama' suçlamasıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın sosyal medya profilinde 'sanatçı' yazmasına tepki gösterdi. Levent, "Sanatçı kelimesi meslek ismi olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlıyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi" dedi.

Usta oyuncu Tamer Levent, kara para aklama suçlamasıyla bir süre cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a tepki gösterdi.

Polat'ın sosyal medya hesabında bulunan 'Sanatçı' ifadesine dikkat çeken Levent, "Sanatçı kelimesi meslek ismi olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlıyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi" dedi.

DİLAN POLAT'A 'SANATÇI' TEPKİSİ

Eşi Engin Polat ile 'kara para aklama' suçlamasıyla bir süre cezaevinde kalan Dilan Polat'ın sosyal medya profilinde 'Sanatçı' yazması tepki çekti.

Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Tamer Levent, şu ifadeleri kullandı:

  • "Sanatçı kelimesi meslek ismi olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlıyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi?..
  • Benim bildiğim, sanatçı olabilmesi için insanın bir mesleği olmalı ve o da mesleği sanat olarak yapma felsefesini benimsemiş olmalı.
  • Ama "sanat" başı sonu olan bir felsefe değildir ki. Bitmeyen bir yolculuktur. Kuşaktan kuşağa aktarılan."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

