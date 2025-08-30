Usta oyuncu Anta Toros yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Anta Toros yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Türk sinemasının önemli simalarından oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Anta Toros, hayatını kaybetti. Toros'un ölüm haberini, Film San Vakfı sosyal medya hesabından verildi.

ANTA TOROS HAYATINI KAYBETTİ

Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi bir çok yapımda yer alan oyuncu Anta Toros, yaşamını yitirdi.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, üzücü haber sonrası sosyal medyadan duyurdu.

yeni-proje-6.jpg

SANATÇININ VEFATI SEVENLERİ YASA BOĞDU

Terzioğlu, yaptığı paylaşımda, "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiyatro sanatçısı Medim Saban da Anta Toros'a şu ifadelerle veda etti:

"Çok üzgünüm Antacığım geriye güzel anılar kaldı."

Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

