Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar

Güzellik ve estetik sektörü, klasik yöntemlerin dışına çıktı. Son zamanlarda yeni bir trend yükselişe geçti: yüz derisine "balık spermi"nden elde edilen özler enjekte edilmesi.

“Polinükleotid” adı verilen küçük DNA parçaları, somon gibi balık spermlerinden izole edilip serum haline getiriliyor ve cilde enjekte ediliyor. Enjekte işleminden sonra, kolajen ve elastin üretiminin artması; ve bu sayede ciltte sıkılık, esneklik ve yenilenmeye yönelik etkiler ortaya çıkması bekleniyor.

Kırışıklıklar, akne izleri ve doku bozuklukları üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceği iddia ediliyor.

Kızılcık Şerbeti'nde kriz! Doğukan Güngör rest çekti

KARDASHIANLAR'DAN JENNIFER ANISTON'A

“Mucize cilt bakımı” olarak tanıtılan ve ünlüler arasında bir trend haline gelen bu yöntemi, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Charli XCX ve Jennifer Aniston gibi dünyaca ünlü isimler de kullanıyor.

Kliniklerde üç seans önerilen bu yöntemin bir seanslık fiyatı İngiltere’de yaklaşık 15 ile 30 bin TL arasında değişiyor. Her 6-9 ayda bir tekrar seansı tavsiye ediliyor.

Diğer yandan tüm bu yükseliş trendine rağmen, Dermatolog John Pagliaro, parçalanmış somon DNA’sının insan cildinde uzun vadede ne kadar etkili olacağı konusunda güçlü veri olmadığını belirtiyor.