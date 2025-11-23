Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Yayınlanma:
Balık spermlerinden elde edilen polinükleotid maddesinin cilde enjekte edildiği tedavi, ünlüler arasında yeni güzellik trendi haline geldi.

Güzellik ve estetik sektörü, klasik yöntemlerin dışına çıktı. Son zamanlarda yeni bir trend yükselişe geçti: yüz derisine "balık spermi"nden elde edilen özler enjekte edilmesi.

Polinükleotid” adı verilen küçük DNA parçaları, somon gibi balık spermlerinden izole edilip serum haline getiriliyor ve cilde enjekte ediliyor. Enjekte işleminden sonra, kolajen ve elastin üretiminin artması; ve bu sayede ciltte sıkılık, esneklik ve yenilenmeye yönelik etkiler ortaya çıkması bekleniyor.

kim-kardashian.webp

Kırışıklıklar, akne izleri ve doku bozuklukları üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceği iddia ediliyor.

Kızılcık Şerbeti'nde kriz! Doğukan Güngör rest çektiKızılcık Şerbeti'nde kriz! Doğukan Güngör rest çekti

KARDASHIANLAR'DAN JENNIFER ANISTON'A

“Mucize cilt bakımı” olarak tanıtılan ve ünlüler arasında bir trend haline gelen bu yöntemi, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Charli XCX ve Jennifer Aniston gibi dünyaca ünlü isimler de kullanıyor.

Kliniklerde üç seans önerilen bu yöntemin bir seanslık fiyatı İngiltere’de yaklaşık 15 ile 30 bin TL arasında değişiyor. Her 6-9 ayda bir tekrar seansı tavsiye ediliyor.

jennifer-aniston.jpg

Diğer yandan tüm bu yükseliş trendine rağmen, Dermatolog John Pagliaro, parçalanmış somon DNA’sının insan cildinde uzun vadede ne kadar etkili olacağı konusunda güçlü veri olmadığını belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Magazin
Halil Ergün vasiyetini açıkladı
Halil Ergün vasiyetini açıkladı
Feridun Düzağaç: Şarkılarımı kirletmeyin
Feridun Düzağaç: Şarkılarımı kirletmeyin