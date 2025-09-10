Ünlü şarkıcının otomobilinde ceset bulundu

D4vd olarak bilinen ünlü şarkıcı David Anthony Burke’ün otomobilinin bagajında, Los Angeles’ta çürümüş bir insan cesedi bulundu. Olay, Hollywood’un yaklaşık 11 kilometre güneyindeki Western ve Gage caddelerine yakın bir otoparkta meydana geldi.

Uzun süredir turne nedeniyle şehir dışında olan Burke’e ait aracın, ağır bir koku yayması üzerine Los Angeles polisi inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, otomobilin bagajında çöp poşetine konulmuş, parçalanmış bir cesetle karşılaşıldı.

Kendall Jenner podyumları bırakıyor: Artık tek tutkusu...

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Emniyet yetkilileri, cesedin bütünlüğünün bozulmuş olduğunu ve çürüme nedeniyle kimlik tespitinin zaman alacağını açıkladı. Burke’ün menajeri, şarkıcının turnede olduğunu doğrulayarak, yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.