Kendall Jenner podyumları bırakıyor: Artık tek tutkusu...

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, podyumları bırakma kararı aldığını söyleyerek, yeni planını açıkladı.

29 yaşındaki dünyaca ünlü model Kendall Jenner, modellik kariyerini bırakmayı ve gerçek tutkusu olan ev tasarımına yönelmeyi planladığını açıkladı.

Jenner, 11 yaşında Kardashians ailesinin reality şovu “Keeping Up With The Kardashians” ile ekranlara adım attı. Ancak Jenner modelliğin her zaman kendisi için en büyük keyif kaynağı olmadığını belirtti.

"ŞAKA YAPMIYORUM"

Vogue dergisine konuşan Jenner, "Tanrı’ya yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarımı yapacağım. Şaka yapmıyorum" dedi. Los Angeles’taki yaşam alanını sevdiğini, fakat sade bir hayatı da çok özlediğini belirten Jenner, "Her sabah kalkıp sadece bikini veya eşofman giymeyi, makyajsız olmayı ve günümün özgürce akmasını seviyorum" ifadelerini kullandı.

Jenner, ayrıca evde olmayı ve podyum dışında normal hissetmeyi sevdiğini söyledi.

2007’de ekranlara çıkan Kendall Jenner, kısa sürede dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

