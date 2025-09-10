Derya Uluğ sevgilisinin sağlık durumunu açıkladı

Pop müziğin öne çıkan isimlerinden Derya Uluğ, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Asil Gök’ün ameliyatı sonrası sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

“Okyanus”, “Yansıma”, “Sana Çıkıyor Yollar” ve “Kanunlar Gibi” gibi hit şarkılarıyla kısa sürede pop müziğin dikkat çeken isimlerinden biri olan Uluğ, uzun süredir kendisi gibi şarkıcı olan Asil Gök ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

"ASİL’İN AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ"

Sevgilisinin ameliyat olduğunu açıklayan ve takipçilerini bir süre endişelendiren Uluğ, hastane odasından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Asil’in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz."

