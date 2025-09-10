Ünlü çiftin evinde hırsızlık şoku! Soruşturma başlatıldı

Ünlü çiftin evinde hırsızlık şoku! Soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evlerinde çalışan yardımcılarının saat ve 20 bin TL nakit parayı çaldığını iddia etti.

Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evlerinde yaşadıkları hırsızlık olayıyla sarsıldı. Ünlü çift, evde çalışan yardımcılarının pahalı marka bir saati ve 20 bin TL nakit parayı çalarak ortadan kaybolduğunu iddia etti.

"DEĞERLİ SAATİMİZİ VE 20 BİN LİRA PARAMIZI ÇALDI"

Karakola giderek şikâyetçi olan Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt çifti, yaşadıkları talihsiz olayı şu sözlerle paylaştı:

"Evde çalışan yardımcımız, değerli saatimizi ve 20 bin lira paramızı çaldı. Biz de soluğu karakolda aldık. En kısa zamanda çözülmesini umuyoruz."

alya-sahinler-ve-yilmaz-kunt.webp

5 milyon kredi 10 milyon borç aldı: Ünlü oyuncu ortadan kayboldu5 milyon kredi 10 milyon borç aldı: Ünlü oyuncu ortadan kayboldu

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt, sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek yaşanan hırsızlığın kısa sürede aydınlatılmasını temenni etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Magazin
Son dakika | Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldi
Son dakika | Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldi
5 milyon kredi 10 milyon borç aldı: Ünlü oyuncu ortadan kayboldu
5 milyon kredi 10 milyon borç aldı: Ünlü oyuncu ortadan kayboldu