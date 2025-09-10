Ünlü çiftin evinde hırsızlık şoku! Soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evlerinde yaşadıkları hırsızlık olayıyla sarsıldı. Ünlü çift, evde çalışan yardımcılarının pahalı marka bir saati ve 20 bin TL nakit parayı çalarak ortadan kaybolduğunu iddia etti.

"DEĞERLİ SAATİMİZİ VE 20 BİN LİRA PARAMIZI ÇALDI"

Karakola giderek şikâyetçi olan Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt çifti, yaşadıkları talihsiz olayı şu sözlerle paylaştı:

"Evde çalışan yardımcımız, değerli saatimizi ve 20 bin lira paramızı çaldı. Biz de soluğu karakolda aldık. En kısa zamanda çözülmesini umuyoruz."

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt, sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek yaşanan hırsızlığın kısa sürede aydınlatılmasını temenni etti.