5 milyon kredi 10 milyon borç aldı: Ünlü oyuncu ortadan kayboldu

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu’nun bankalardan ve piyasadan aldığı milyonluk borçların ardından ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Rüya, İkimizin Sırrı ve Adı Mutluluk gizi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Ceyhun Mengiroğlu, önce bankalardan 5 milyon liralık kredi çekti, ardından 1.5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Ayrıca "yatırım yapacağım" diyerek piyasadan yaklaşık 10 milyon TL daha borç aldığı öne sürüldü.

ceyhun-mengiroglu-borc.webp

Borçların ardından Mengiroğlu’nun eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte soluğu Bali’de aldığı iddia edildi.

Çiftin sosyal medyada tatil fotoğrafları paylaşmaya devam etmesine rağmen, alacaklıların ünlü oyuncuya bir türlü ulaşamadığı iddia edildi.

ceyhun-mengiroglu-1.jpg​​​​​​​

"CEYHUN’UN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Verilen adreste bulunamayan, telefonu kapalı olan Mengiroğlu’nun izine rastlanamazken, alacaklıların yöneldiği adres bu kez eşi oldu. Sena Mengiroğlu’nun telefonda, "Biz ayrıldık. Ceyhun’un nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bir daha aramayın" dediği öne sürüldü.

Ancak çiftin kısa süre önce Bali’den birlikte fotoğraflar paylaşmış olması kafaları karıştırdı. Bu gelişmelerin ardından alacaklıları "Yoksa biz dolandırıldık mı?" endişesi kapladı.

ceyhun-mengiroglu-esi.webp

Kaynak:Hürriyet

