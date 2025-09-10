Ece Seçkin 'imdat' diyerek bakanlığa seslendi! "Seni öldüreceğim burnunun dibindeyim"

Ece Seçkin 'imdat' diyerek bakanlığa seslendi! "Seni öldüreceğim burnunun dibindeyim"
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır peşlerini bırakmayan takıntılı hayranının ölüm tehdidi sonrası bakanlığa seslendi. Eşine gönderilen "Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" mesajıyla korku yaşayan Seçkin, şahsın serbest bırakılmamasını istedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, uzun süredir takıntılı bir hayranının tehditleriyle mücadele ediyor. Yaklaşık 4 yıldır kendisini ve eşini ısrarla takip eden, uzaklaştırma kararına rağmen peşlerini bırakmayan şizofreni hastası şahıs gözaltına alındı.

Şahsın serbest bırakılmamasını isteyen Seçkin, eşine gönderilen ölüm tehdidi mesajlarının ardından sosyal medyadan 'imdat' diyerek Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına seslendi:

"Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime, 'Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim' içerikli mesajlar atmıştır.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

​​​​​​​"LÜTFEN BU ŞAHSIN SALIVERİLMESİNE İZİN VERMEYİN"

Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

Ece Seçkin’in çağrısı sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdırırken, sanatçı yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

