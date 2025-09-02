Ünlü oyuncunun canlı yayında zor anları! Bir anda yere yığıldı

Yayınlanma:
Oyuncu Burcu Binici, katıldığı canlı yayında konuştuğu esnada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Binici, daha sonra sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı canlı yayın programında sevenlerini korkuttu.

Cnbc-e’de yayınlanan bir programa konuk olan Binici, canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.

CANLI YAYINDA YERE YIĞILDI

Binici, sunucu Melis Hazal Karagöz’ün “İyi misin?” sorusunun hemen ardından yere yığıldı.

Binicinin bayılmasıyla stüdyoda panik anları yaşanırken büyük bir şaşkınlık yaşayan sunucu, yayının kesilmesini isteyerek reklama gitti.

BİNİCİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Binici, sağlık durumu ile ilgili olarak sosyal medyadan sevenlerine şu açıklamayı yaptı:

Binici yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

