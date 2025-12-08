Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Rolünü başkası kaptı!

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Rolünü başkası kaptı!
Yayınlanma:
Sinemaya geri dönmeye hazırlanan 52 yaşındaki İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, hastaneye kaldırıldı. Bu durum filmin çekim takvimini aksatınca rol başka bir oyuncuya verildi.

"EastEnders" dizisinin efsane isimlerinden 52 yaşındaki İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cuma günü yaşadığı nefes alma güçlüğü sonrası acilen hastaneye kaldırılan Westbrook'un durumu, uzun yıllar sonra yapmayı planladığı sinemaya geri dönüşünü kâbusa çevirdi.

film.webp
Danniella Westbrook

ROL BAŞKASININ OLDU

The Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, Danniella Westbrook, yaklaşan "Tales From The Trap" adlı filmle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyordu.

Ancak ünlü oyuncunun aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılması, çekim takvimini aksattı. Yakın kaynaklar, Westbrook'un filmin kadrosundan tamamen ayrılmak zorunda kaldığını doğruladı. Bir kaynak, "Danniella'nın ani hastalığı, onu filmin çekimlerinden çekilmeye zorladı. Bu gerçekten hayal kırıklığı oldu" dedi.

Film yapımcıları Westbrook'un rolü için Kim Tiddy ile anlaştı.

kim-tiddy.webp
Kim Tiddy

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Magazin
33 yaşındaki oyuncu elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
33 yaşındaki oyuncu elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
Ata Demirer 30 kiloyu nasıl verdi? Formülünü açıkladı
Ata Demirer 30 kiloyu nasıl verdi? Formülünü açıkladı