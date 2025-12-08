Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Rolünü başkası kaptı!

"EastEnders" dizisinin efsane isimlerinden 52 yaşındaki İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cuma günü yaşadığı nefes alma güçlüğü sonrası acilen hastaneye kaldırılan Westbrook'un durumu, uzun yıllar sonra yapmayı planladığı sinemaya geri dönüşünü kâbusa çevirdi.

Danniella Westbrook

ROL BAŞKASININ OLDU

The Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, Danniella Westbrook, yaklaşan "Tales From The Trap" adlı filmle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyordu.

Ancak ünlü oyuncunun aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılması, çekim takvimini aksattı. Yakın kaynaklar, Westbrook'un filmin kadrosundan tamamen ayrılmak zorunda kaldığını doğruladı. Bir kaynak, "Danniella'nın ani hastalığı, onu filmin çekimlerinden çekilmeye zorladı. Bu gerçekten hayal kırıklığı oldu" dedi.

Film yapımcıları Westbrook'un rolü için Kim Tiddy ile anlaştı.