Ünlü oyuncu eşinin intihar ettiği evi satışa çıkardı

Ünlü oyuncu eşinin intihar ettiği evi satışa çıkardı
Yayınlanma:
Hollywood yıldızı Aubrey Plaza, 8 ay önce eşi Jeff Baena’nın intihar ettiği Los Angeles’taki malikaneyi satışa çıkardı.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Aubrey Plaza, 8 ay önce eşi Jeff Baena’nın intihar ettiği Los Angeles’taki evini 6,5 milyon dolara satışa çıkardı.

Los Feliz bölgesinde yer alan İspanyol tarzı malikâne; 4 yatak odası, 5,5 banyosu, özel sinema salonu, şarap mahzeni, yüzme havuzu ve geniş bir buhar odasıyla dikkat çekiyor. Emlak ilanında ev için, "Bu yalnızca bir ev değil, özenle restore edilmiş, tarz ve karakter sahibi, otantik İspanyol cazibesiyle yeniden hayat bulmuş özel bir sığınak" ifadelerine yer verildi.

plaza-ev.webp

'İmdat' diyerek bakanlığa seslenmişti: Ece Seçkin'in tacizcisi serbest bırakıldı'İmdat' diyerek bakanlığa seslenmişti: Ece Seçkin'in tacizcisi serbest bırakıldı

Plaza ve Baena, söz konusu evi Ekim 2022’de 4,7 milyon dolara satın almıştı. Ancak 3 Ocak 2025’te yapımcı Jeff Baena, 47 yaşında aynı evde yaşamına son verdi.

Baena’nın ölüm nedeni otopsi raporuna göre intihar olarak açıklandı. O dönem, Plaza’nın, New York’a taşındığı ve Los Angeles’taki evde yaşamadığı öğrenildi.

plaza-ev-satis.webp

"ACI, DEV BİR OKYANUS GİBİ HER AN YANIMDA"

Ünlü oyuncu, acı kaybı sonrası yaptığı açıklamada, yaşananları “akıl almaz bir trajedi” sözleriyle duyurmuş ve hem kendi hem de Baena’nın ailesi adına kamuoyundan mahremiyet talebinde bulunmuştu.

aubrey-plaza-jeff-baena.jpg

Ünlü şarkıcının otomobilinde ceset bulunduÜnlü şarkıcının otomobilinde ceset bulundu

Plaza, geçtiğimiz Ağustos ayında yakın arkadaşı Amy Poehler’in “Good Hang” adlı podcastine katılarak yas sürecinden bahsetmiş, "Genel olarak buradayım ve işlevimi sürdürüyorum. Ama acı, dev bir okyanus gibi her an yanımda. Bazen içine dalmak istiyorum, bazen ondan kaçmaya çalışıyorum ama hep orada" sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

aubrey-plaza-jeff-baena-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Magazin
Ece Seçkin’in tacizcisi serbest bırakıldı: Çıkar çıkmaz mesaj attı
Ece Seçkin’in tacizcisi serbest bırakıldı: Çıkar çıkmaz mesaj attı
Harry Potter efsanesi hayatını kaybetti
Harry Potter efsanesi hayatını kaybetti