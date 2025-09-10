Ünlü oyuncu eşinin intihar ettiği evi satışa çıkardı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Aubrey Plaza, 8 ay önce eşi Jeff Baena’nın intihar ettiği Los Angeles’taki evini 6,5 milyon dolara satışa çıkardı.

Los Feliz bölgesinde yer alan İspanyol tarzı malikâne; 4 yatak odası, 5,5 banyosu, özel sinema salonu, şarap mahzeni, yüzme havuzu ve geniş bir buhar odasıyla dikkat çekiyor. Emlak ilanında ev için, "Bu yalnızca bir ev değil, özenle restore edilmiş, tarz ve karakter sahibi, otantik İspanyol cazibesiyle yeniden hayat bulmuş özel bir sığınak" ifadelerine yer verildi.

Plaza ve Baena, söz konusu evi Ekim 2022’de 4,7 milyon dolara satın almıştı. Ancak 3 Ocak 2025’te yapımcı Jeff Baena, 47 yaşında aynı evde yaşamına son verdi.

Baena’nın ölüm nedeni otopsi raporuna göre intihar olarak açıklandı. O dönem, Plaza’nın, New York’a taşındığı ve Los Angeles’taki evde yaşamadığı öğrenildi.

"ACI, DEV BİR OKYANUS GİBİ HER AN YANIMDA"

Ünlü oyuncu, acı kaybı sonrası yaptığı açıklamada, yaşananları “akıl almaz bir trajedi” sözleriyle duyurmuş ve hem kendi hem de Baena’nın ailesi adına kamuoyundan mahremiyet talebinde bulunmuştu.

Plaza, geçtiğimiz Ağustos ayında yakın arkadaşı Amy Poehler’in “Good Hang” adlı podcastine katılarak yas sürecinden bahsetmiş, "Genel olarak buradayım ve işlevimi sürdürüyorum. Ama acı, dev bir okyanus gibi her an yanımda. Bazen içine dalmak istiyorum, bazen ondan kaçmaya çalışıyorum ama hep orada" sözleriyle duygularını paylaşmıştı.