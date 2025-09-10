'İmdat' diyerek bakanlığa seslenmişti: Ece Seçkin'in tacizcisi serbest bırakıldı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in "imdat" diyerek bakanlığa seslendiği, kendisini ve eşini yıllardır tehdit eden takıntılı hayranı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaklaşık 4 yıldır ünlü şarkıcı Ece Seçkin'i ve eşini ısrarla takip eden, uzaklaştırma kararına rağmen peşlerini bırakmayan şizofreni hastası şahıs gözaltına alındı.

"LÜTFEN BU ŞAHSIN SALIVERİLMESİNE İZİN VERMEYİN"

A.U.S. isimli şahsın serbest bırakılmamasını isteyen Ece Seçkin, sosyal medyadan 'imdat' diyerek Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına seslenmişti:

"Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini 'kocam' zanneden şizofreni hastası şahıs, eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime, 'Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim' içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

ece-seckin-cagri-terlemez-001.webp

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, şüpheli A.U.S., savcılığa verdiği ifadede şu sözleri sarf etti:

"Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım."

ece-seckin.jpeg

Ünlü şarkıcının otomobilinde ceset bulunduÜnlü şarkıcının otomobilinde ceset bulundu

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği A.U.S.'u adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara itiraz etti. 43 yaşındaki şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

ece-seckin-takintili-001.jpg

Kaynak:Sabah

