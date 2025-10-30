Ünlü dizinin çocuk yıldızı 42 yaşında hayatını kaybetti! "Üç kez kalp krizi geçirdi"

Yayınlanma:
Çocukken rol aldığı The Fresh Prince of Bel-Air dizisinde, Will Smith'in çocukluğuna hayat veren Floyd Roger Myers Jr., kalp krizi nedeniyle 42 yaşında yaşamını yitirdi.

42 yaşındaki Amerikalı oyuncu Floyd Roger Myers Jr., Maryland'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Myers'ın annesi Trice, Çarşamba günü hayatını kaybeden oğluyla Salı gecesi son kez konuştuğunu ve Myers’ın son üç yılda üç kez kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Oyuncunun kız kardeşi Tyree Trice ise GoFundMe sayfasında ağabeyinin ölümünü duyurarak, yaşanan kalp krizinin ani ve beklenmedik olduğunu belirtti. Tyree, "O, tanıdığı herkesin hayatına dokunan, neşesi, sıcaklığı ve iyiliğiyle hatırlanacak şefkatli bir baba, sevgi dolu bir kardeş ve dosttu" ifadelerini kullandı.

Myers’ın Taelyn, Kinsley, Tyler ve Knox adlarında dört çocuğu olduğu belirtilirken, aile "Bizim için her şey demek olan birini kaybettik" açıklamasını yaptı.

WILL SMITH'IN ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRMIŞTI

Myers, ilk olarak "The Fresh Prince of Bel-Air" dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti. Dizide Will Smith'in çocukluğuna hayat vermişti.

Ardından "The Jacksons: An American Dream" adlı yapımda Marlon Jackson rolünü üstlenerek Angela Bassett, Vanessa Williams ve Billy Dee Williams gibi usta isimlerle aynı projede yer aldı.

Myers’ın son rolü, 2000 yılında yalnızca bir sezon süren "Young Americans" dizisinde oldu.

Will Smith'in çocukluğuna hayat vermişti

Son paylaşımını Eylül ayı başında yapan Myers, kızı Tyler’ın 10. doğum gününü kutlamıştı. Paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

"Partinin neşesi, odanın ışığı olan kızımın 10. yaş günü kutlu olsun! Senin baban olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki 10 yılda seni büyürken izlemek için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum, TyTy babasının prensesi."

