Uçak kazasında ölen 3 kişiden biri ünlü isim çıktı
ABD'de meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenler arasında Grammy ödüllü ünlü şarkı yazarı Brett James'in de olduğu öğrenildi.

Perşembe günü Kuzey Carolina'da meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu yetkilileri tarafından kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

FlightAware verilerine göre, kazaya karışan Cirrus SR22T tipi uçağın, Grammy ödüllü ünlü şarkı yazarı Brett James'in üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

Carrie Underwood, Bon Jovi ve Rascal Flatts gibi dünyaca ünlü isimler için yazdığı şarkılarla tanınan Brett James'in, meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 3 isimden biri olduğu öğrenildi.

GRAMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

57 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkı yazarı, "Jesus Take the Wheel" adlı şarkısıyla 2007'de Grammy Ödülü almaya hak kazanmıştı.

Nashville Şarkı Yazarları Derneği, Brett James için yayımladığı taziye mesajında, "Yönetim kurulu üyemiz ve efsanevi şarkı yazarı Brett James'in vefatı karşısında şaşkınız. Bu kayıp çok derin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

