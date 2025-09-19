Brad Pitt'in soyulan evini aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Brad Pitt, Haziran ayında Tokyo'da olduğu sırada evine giren hırsızlar, ünlü oyuncunun değerli eşyalarını çalmıştı. Pitt, yaşanan olayın ardından evi satışa çıkarmıştı.

"Çelik Ev" olarak bilinen mülk, yaklaşık 200 metrekarelik bir alana sahip ve L şeklinde bir tasarıma sahip. Üç yatak odası, iki banyo, havuz ve saunası bulunan ev, eski sahibinin yaşadığı talihsiz olaya rağmen yeni alıcısını buldu.

Hırsızlık olayından 3 ay sonra, ünlü oyuncu Austin Butler'ın, Pitt'in evini satın aldığı öğrenildi. Evin fiyatı ise dudak uçuklattı: 5.2 milyon dolar.

BRAD PİTT 5 MİLYON ALDI 12 MİLYON VERDİ

Evini Butler'a 5.2 milyon dolara satan Brad Pitt, Hollywood Hills'te 12 milyon dolara, üst düzey güvenlik sistemlerine sahip yeni bir malikane satın aldı.

Pitt'in, üst düzey güvenlikli yeni malikanesi, altı yatak odası, sekiz banyo ve bir tiyatro salonu gibi özelliklere sahip.

