Türkan Şoray’ın kökeni şaşırtıyor! Nereden geldiğine inanamayacaksınız

Türk sinemasının efsane isimlerinde Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökeninde dair bilinmeyenlerde merak ediliyor.

Güzelliği ile yıllarca gündemden düşmeyen Şoray, şimdiye kadar sinemada en çok film çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Uzun yılardır adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de zaman zaman merak konusu oluyor.

Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor.

Güzelliği ve zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen isimlerden biri olan Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, hayranlarını şaşırtıyor.

Şoray, 28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde dünyay geldi.

Memur bir ailenin ilk çocu​​​​​​ğu olarak doğan Şoray'ın baba tarafı Kabartay Çerkez soyundan gelirken, usta oyuncunun anne tarafının ise Selanik göçmeni.