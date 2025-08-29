Türkan Şoray’ın kökeni şaşırtıyor! Nereden geldiğine inanamayacaksınız

Türkan Şoray’ın kökeni şaşırtıyor! Nereden geldiğine inanamayacaksınız
Yayınlanma:
Yıllardır güzelliği ve zarafetiyle gündemden düşmeyen Türkan Şoray'ın kökeni duyanları şaşırtıyor. İşte efsane oyuncunun kökenine ait bilgiler...

Türk sinemasının efsane isimlerinde Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökeninde dair bilinmeyenlerde merak ediliyor.

Güzelliği ile yıllarca gündemden düşmeyen Şoray, şimdiye kadar sinemada en çok film çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Uzun yılardır adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de zaman zaman merak konusu oluyor.

turkan.png

Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor.

turkan-soray-in-hayati-kitap-oldu.jpg

Güzelliği ve zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen isimlerden biri olan Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, hayranlarını şaşırtıyor.

Şoray, 28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde dünyay geldi.

kapak-182050.webp​​​​​​​

Memur bir ailenin ilk çocu​​​​​​ğu olarak doğan Şoray'ın baba tarafı Kabartay Çerkez soyundan gelirken, usta oyuncunun anne tarafının ise Selanik göçmeni.

Kaynak:Sabah

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Magazin
Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
Taylor Swift ve Travis Kelce 18 milyon dolarlık malikaneye gözünü dikti!
Taylor Swift ve Travis Kelce 18 milyon dolarlık malikaneye gözünü dikti!