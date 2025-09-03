TRT 1’in yeni dizisinde kriz! Çöpe atıldı

TRT 1’in yeni dizisinde kriz! Çöpe atıldı
Yayınlanma:
TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları için hazırlanan ilk afiş, oyuncuların tepkisi üzerine çöpe atıldı.

TRT 1’in bu sezon izleyici ile buluşacak yeni dizisi Cennetin Çocukları, ekrana gelmeden afiş kriziyle gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya gibi isimleri buluşturan dizinin tanıtımı için hazırlanan ilk afiş, ana kadroda yer alan bazı oyuncuların eksik gösterilmesi ve bazı isimlerin yerlerinden memnun olmaması nedeniyle tepki topladı. Gelen tepkilerin ardından afiş çöpe atıldı.

YENİ AFİŞ HAZIRLIĞI

Yapım ekibi şimdi yeni bir afiş hazırlığına başladı. Televizyon sektöründe bu tür krizlerin önüne geçmek için bazı yapımcıların ikili afişler tasarladığı, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde ise tüm oyunculara eşit yer verildiği belirtildi.

