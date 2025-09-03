Hollywood’un efsane ismi hayatını kaybetti

Hollywood’un efsane ismi hayatını kaybetti
Hollywood'da birçok projede yer alan ünlü aktör Graham Greene, uzun süredir mücadele ettiği hastalığın ardından 73 yaşında hayatını kaybetti.

“Kurtlarla Dans” filmiyle Oscar’a aday gösterilen ünlü aktör Graham Greene, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Kanadalı oyuncu, Toronto’daki bir hastanede uzun süredir mücadele ettiği hastalığın ardından hayata gözlerini yumdu. Greene’in menajeri Michael Greene, ünlü ismin son anlarında eşi Hilary Blackmore’un yanında olduğunu açıkladı.

Greene, 1990 yapımı “Kurtlarla Dans” filmindeki Kicking Bird rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanmıştı. Kariyeri boyunca Yeşil Yol gibi birçok unutulmaz yapımda rol aldı.

SON FİLMİ 2023'TEYDİ

Oyunculuk yaşamına 1970’lerde tiyatro sahnesinde başlayan Greene, daha sonra televizyon ve sinemada birçok projeye imza attı. 2015’te Order of Canada üyeliği ile ödüllendirildi.

Son olarak 2023’te çekilen ve bu yıl vizyona giren “Sweet Summer Pow Wow” filminde yer alan Greene, izleyiciler tarafından sıcaklığı ve esprili tavırları ile hatırlanıyor.

