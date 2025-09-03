Brad Pitt güvenlik için 12 milyon dolar ödedi

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Brad Pitt, geçtiğimiz aylarda evinin soyulmasının ardından güvenliği ön planda tutarak 12 milyon dolara yeni bir malikane satın aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, güvenlik özellikleriyle dikkat çeken 12 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı. Pitt, İspanyol tarzı evi The Killers grubunun gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie’den aldı.

Toplam 6 yatak odası, 8 banyo, havuz, ateş çukuru, ev sineması ve sebze bahçesine sahip olan 8 bin 385 metrekarelik ev, 1989’da inşa edilmiş ve yakın zamanda yenilenmiş. Evin, Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan manzarası, ahşap kirişli tavanları, Fransız çelik kapıları ve minimalist bir ofisi bulunuyor.

brad-pitt.webp

ÜST DÜZEY GÜVENLİK SİSTEMİ

Brad Pitt’in bu evi tercih etmesinin en büyük nedenlerinden birinin üst düzey güvenlik sistemleri olduğu belirtildi. Haziran ayında 5,5 milyon dolarlık evinin soyulmasının ardından oyuncunun güvenlik önlemlerini daha da artırdığı aktarıldı.

Malikanenin, sık çalıların ardında gizlenmiş konumu, gelişmiş alarm sistemleri ve güvenlik kapısı bulunuyor.

brad-pitt-guvenlik-icin-12-milyon-dolar-odedi.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

