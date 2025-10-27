"Torreira ile aşk mı yaşıyor?" sorusuna ünlü oyuncudan net yanıt!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın adı, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinin ardından bir diğer oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlanmıştı.

Bu iddialar üzerine sessizliğini koruyan Rabia Soytürk, katıldığı bir davette konuyla ilgili merakları gideren net bir açıklama yaptı.

17 Ağustos'ta Devrim Özkan ile üçüncü kez ayrılan Lucas Torreira'nın, ayrılığın hemen ardından Rabia Soytürk ile aşk yaşadığına dair söylentiler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak her iki isimden de bu iddialara dair bir açıklama gelmemişti.

Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...

"HİÇBİR ZAMAN DA OLMADI"

Katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk, Lucas Torreira ile bir ilişkisi olup olmadığı yönündeki soruya kesin bir dille "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıtla birlikte, çıkan aşk dedikodularının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış oldu.