"Torreira ile aşk mı yaşıyor?" sorusuna ünlü oyuncudan net yanıt!

"Torreira ile aşk mı yaşıyor?" sorusuna ünlü oyuncudan net yanıt!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Rabia Soytürk, söylentilere son noktayı koydu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın adı, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinin ardından bir diğer oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlanmıştı.

Bu iddialar üzerine sessizliğini koruyan Rabia Soytürk, katıldığı bir davette konuyla ilgili merakları gideren net bir açıklama yaptı.

17 Ağustos'ta Devrim Özkan ile üçüncü kez ayrılan Lucas Torreira'nın, ayrılığın hemen ardından Rabia Soytürk ile aşk yaşadığına dair söylentiler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak her iki isimden de bu iddialara dair bir açıklama gelmemişti.

new-project-2025-10-27t150520-486.jpg

Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...

"HİÇBİR ZAMAN DA OLMADI"

Katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk, Lucas Torreira ile bir ilişkisi olup olmadığı yönündeki soruya kesin bir dille "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıtla birlikte, çıkan aşk dedikodularının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Magazin
Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...
Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...
Pınar Altuğ isyan etti: Herkes kendine mi baksa!
Pınar Altuğ isyan etti: Herkes kendine mi baksa!