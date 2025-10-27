Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru’nun geçtiğimiz haftalarda akrep tarafından sokulduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. 71 yaşındaki sanatçı, gündem olan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.

"MİNİCİK AMA ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEĞİN SALDIRISINA UĞRADIM""

Duru, iddiaların aksine akrep değil, zehirli bir örümcek tarafından ısırıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Akrep değil, minicik ama zehirli bir örümceğin saldırısına uğradım. Bacağımı ısırdı. Şu an çok iyiyim." diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kısa süre hastanede tedavi gören Nükhet Duru’nun evinde dinlendiği öğrenildi.

"KÜVETE DÜŞÜVERDİM"

Öte yandan Nükhet Duru, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu. Küvette poz veren Duru, "Arka arkaya iki konser sonrası, eve dönüp çalışma odamda makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim. Çok mutlu bir pazar günü olsun" ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki Nükhet Duru, kariyeri boyunca Ben Sana Vurgunum, Beni Benimle Bırak ve Melankoli gibi çok sayıda imza attı.