Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...

Nükhet Duru hastanelik olmuştu: Akrep değil meğer...
Yayınlanma:
Akrep soktuğu için hastaneye kaldırıldığı iddia edilen ünlü şarkıcı Nükhet Duru, olayın aslını açıklayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru’nun geçtiğimiz haftalarda akrep tarafından sokulduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. 71 yaşındaki sanatçı, gündem olan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu.

"MİNİCİK AMA ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEĞİN SALDIRISINA UĞRADIM""

Duru, iddiaların aksine akrep değil, zehirli bir örümcek tarafından ısırıldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Akrep değil, minicik ama zehirli bir örümceğin saldırısına uğradım. Bacağımı ısırdı. Şu an çok iyiyim." diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kısa süre hastanede tedavi gören Nükhet Duru’nun evinde dinlendiği öğrenildi.

nukhet-duru.jpg

Pınar Altuğ isyan etti: Herkes kendine mi baksa!Pınar Altuğ isyan etti: Herkes kendine mi baksa!

"KÜVETE DÜŞÜVERDİM"

Öte yandan Nükhet Duru, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu. Küvette poz veren Duru, "Arka arkaya iki konser sonrası, eve dönüp çalışma odamda makyajımı sileyim derken, küvete düşüverdim. Çok mutlu bir pazar günü olsun" ifadelerini kullandı.

nukhet-duru-2.jpg

71 yaşındaki Nükhet Duru, kariyeri boyunca Ben Sana Vurgunum, Beni Benimle Bırak ve Melankoli gibi çok sayıda imza attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Magazin
"Torreira ile aşk mı yaşıyor?" sorusuna ünlü oyuncudan net yanıt!
"Torreira ile aşk mı yaşıyor?" sorusuna ünlü oyuncudan net yanıt!
Pınar Altuğ isyan etti: Herkes kendine mi baksa!
Pınar Altuğ isyan etti: Herkes kendine mi baksa!