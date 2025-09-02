Tolgahan Sayışman’dan 23 milyonluk Arnavutluk yatırımı!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, bu yaz rotasını eşi Almeda Abazi’nin memleketi Arnavutluk’a çevirdi. Ailesiyle birlikte Arnavutluk tatilinde keyifli anlar yaşayan Sayışman, geziyi fırsata dönüştürdü.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; ünlü oyuncu, yaklaşık 23 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı. Bu villa, Sayışman ve Abazi çiftinin Arnavutluk’taki ilk gayrimenkul yatırımı oldu.

​​​​​​​

ÜNLÜLERİN YENİ ROTASI

Hem tatil hem yatırım amacı taşıyan bu adım, çiftin ülkeyle bağını daha da güçlendirdi. Doğal güzellikleriyle son yıllarda öne çıkan Arnavutluk, ünlü isimler için de cazip bir destinasyon haline gelmiş durumda. Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 2017 yılında evlenmişti. Evlilikleri ile çok konuşulan ünlü çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı 2021 yılında ise kızları Alina'yı kucaklarına almışlardı.