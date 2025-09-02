Tolgahan Sayışman’dan 23 milyonluk Arnavutluk yatırımı!

Tolgahan Sayışman’dan 23 milyonluk Arnavutluk yatırımı!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk'ta yaptığı yatırımla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, bu yaz rotasını eşi Almeda Abazi’nin memleketi Arnavutluk’a çevirdi. Ailesiyle birlikte Arnavutluk tatilinde keyifli anlar yaşayan Sayışman, geziyi fırsata dönüştürdü.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; ünlü oyuncu, yaklaşık 23 milyon TL değerinde lüks bir villa satın aldı. Bu villa, Sayışman ve Abazi çiftinin Arnavutluk’taki ilk gayrimenkul yatırımı oldu.

tolgahan-sayisman-almeda.jpg​​​​​​​

ÜNLÜLERİN YENİ ROTASI

Hem tatil hem yatırım amacı taşıyan bu adım, çiftin ülkeyle bağını daha da güçlendirdi. Doğal güzellikleriyle son yıllarda öne çıkan Arnavutluk, ünlü isimler için de cazip bir destinasyon haline gelmiş durumda. Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 2017 yılında evlenmişti. Evlilikleri ile çok konuşulan ünlü çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı 2021 yılında ise kızları Alina'yı kucaklarına almışlardı.

tolgahan-sayisman-almeda-abazi.webp

Kaynak:Hürriyet

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Magazin
Kalben 30 adet bağışladı: Devamı gelecek!
Kalben 30 adet bağışladı: Devamı gelecek!
Demet Akalın'ın Güney Kore isyanı: Türkiye’nin gözünü seveyim!
Demet Akalın'ın Güney Kore isyanı: Türkiye’nin gözünü seveyim!