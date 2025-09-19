Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin mutlu günü!

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin mutlu günü!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı eşi Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarına kavuştu.

27 Haziran 2024'te Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çiftin, heyecanla bekledikleri çocukları dünyaya geldi.

tolga-saritas-zeynep-mayruk-cifti.webp

Kızılcık Şerbeti setinden çıktı! "Kimsenin ahlakını bozacak bir sahne çekmedik"Kızılcık Şerbeti setinden çıktı! "Kimsenin ahlakını bozacak bir sahne çekmedik"

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Tolga Sarıtaş'ın mutluluğu, bebeğin doğumuyla katlandı. Çift, ilk çocuklarına Ali adını verdi.

Sarıtaş, daha önceki röportajında "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin sevenleri ve sanat dünyasından dostları, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdırdı.

tolga-saritas-zeynep-mayruk.webp

Cemal Hünal'ın imzasını taklit edip sahte belge düzenlemişlerdi! Ünlü oyuncu "Sahibini uyarmıştım" dediCemal Hünal'ın imzasını taklit edip sahte belge düzenlemişlerdi! Ünlü oyuncu "Sahibini uyarmıştım" dedi

Tolga Sarıtaş'ın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği karakterin adının da Ali olması, hayranları tarafından çok konuşuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Magazin
Mabel Matiz'e bir suç duyurusu daha!
Mabel Matiz'e bir suç duyurusu daha!
Uçak kazasında ölen 3 kişiden biri ünlü isim çıktı
Uçak kazasında ölen 3 kişiden biri ünlü isim çıktı