Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin mutlu günü!

27 Haziran 2024'te Çeşme'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çiftin, heyecanla bekledikleri çocukları dünyaya geldi.

BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Tolga Sarıtaş'ın mutluluğu, bebeğin doğumuyla katlandı. Çift, ilk çocuklarına Ali adını verdi.

Sarıtaş, daha önceki röportajında "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Çiftin sevenleri ve sanat dünyasından dostları, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdırdı.

Tolga Sarıtaş'ın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği karakterin adının da Ali olması, hayranları tarafından çok konuşuldu.