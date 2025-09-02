Tek koluyla dünyayı sallayan ödüllü DJ Türkiye'ye geliyor

Tek koluyla dünyayı sallayan ödüllü DJ Türkiye'ye geliyor
Yayınlanma:
Geçirdiği bir kaza sonucu sol kolunu kullanamayan Grammy ödüllü ünlü DJ ve prodüktör Black Coffee, Türkiye'ye geliyor.

Grammy ödüllü Güney Afrikalı DJ ve prodüktör Black Coffee, dünya çapında sayısız sahnede performans sergileyerek elektronik müzik sahnesinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Madison Square Garden'da kapalı gişe konser veren sanatçı, New York'un ünlü sahnesinde sahneye çıkan ilk Güney Afrikalı DJ olarak tarihe geçti.

Elektronik müziği Jazz, R&B ve Soul ile harmanlayarak Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee'nin, dünya turnesi kapsamında 11 Ekim Cumartesi İstanbul'da konser vereceği öğrenildi. Biletler de satışa çıktı.

BU ÖDÜLLERİ KAZANAN İLK AFRİKALI DJ

Sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Black Coffee, BET ve Grammy ödüllerini kazanan ilk Afrikalı DJ olma unvanına da sahip. 1976'da Güney Afrika'da dünyaya gelen sanatçı, genç yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sol kolunu kullanamamasına rağmen müzik kariyerine tek koluyla devam edip 60 saat kesintisiz müzik yaparak 'tek kolla çalınan en uzun DJ seti' dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys, Drake, Pharrell Williams, Diplo, Usher ve David Guetta gibi dünyaca ünlü isimlerle işbirlikleri yapan Black Coffee, 6. stüdyo albümü Subconsciously ile 64. Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü' ödülünü kazandı.

Kaynak:DHA

