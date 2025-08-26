Taylor Swift yüzüğü taktı: İngilizce öğretmeniniz evleniyor

Pop yıldızı Taylor Swift, nişanlandı.

ABD'nin en çok kazanan şarkıcılarında olan Swift, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 2 yıldır birlikte olduğu NFL yıldızı Travis Kelce ile nişanlandığını duyurdu.

SWIFT VE KELCE NİŞANLANDI

Taylor Swift 2023 yılında tanıştığı NFL takımı Kansas City Chief'in tight end pozisyonundaki oyuncusu Travis Kelce ile nişanlandı.

Çift, haber Instagram hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu. Swift ve Kelce'nin nişan fotoğrafları "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notuyla paylaşıldı.

Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandı

Bu haber, Swift'in Kelce'nin podcast'inde yaklaşan albümü "The Life of a Showgirl"ü duyurmasından 13 gün sonra geldi.

NİŞAN YÜZÜĞÜ ÖZEL TASARIM

TMZ’nin haberine göre nişan yüzüğü “old mine brilliant cut” tarzında tasarlandı. Mücevherin tasarımcısının ise Kindred Lubeck olduğu söylendi.