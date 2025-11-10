Tarkan 2 saatte 14 milyon TL kazanacak

Yayınlanma:
Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlülerin alacağı ücretler yavaş yavaş belli olurken Tarkan, tüm rakiplerini geride bırakarak 14 milyonluk anlaşmaya imza attı.

Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlülerin ücretleri gündem olmaya devam ederken Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu.

Megastar Tarkan, yeni yılı Kıbrıs'ın Girne kentinde lüks bir otelde karşılayacak. Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı’nın haberine göre Tarkan, yılbaşı gecesi vereceği iki saatlik konser karşılığında tam 14 milyon TL kazanacak.

tarkan.webp

Tarkan'ın bu anlaşmayı ocak ayının sonunda imzaladığı belirtildi. Yılbaşından sonra da sahneye çıkmaya devam edecek olan Tarkan’ın, yıllardır beklenen İstanbul konserlerine başlayacağı da belirtildi.

ONU EBRU GÜNDEŞ TAKİP EDİYOR

Yılbaşı gecesinin bir diğer yüksek ücretli ismi ise Ebru Gündeş oldu. Tarkan'ın ardından listede yer alan Gündeş'in, Antalya'da vereceği konser karşılığında 10 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

